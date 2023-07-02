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«تعليم كفر الشيخ»: تغيب 359 طالبا عن امتحاني التاريخ والفيزياء

كتب:

خير الله فؤاد
12:36 م | الأحد 02 يوليو 2023
غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ للثانوية العامة

غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ للثانوية العامة

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 24 ألفا و704 طلاب وطالبات أدوا امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، مشيرا إلى أن 359 طالبا وطالبة تغيبوا عن أداء الامتحان.

انتظام الامتحانات في كفر الشيخ

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

76 لجنة امتحانات بالثانوية العامة في كفر الشيخ

وأدى طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم الأحد امتحانات مادة الفيزياء لقسمي العلوم والرياضيات، وكذلك التاريخ لطلاب القسم الأدبية، داخل عدد 76 لجنة موزعة علي نطاق 13 إدارة تعليمية في محافظة كفر الشيخ، وذلك علي نطاق جغرافي علي مستوي مراكز ومدن المحافظة من السواحل الشمالية للمحافظة حتي شمال شرق بمطوبس، وصولا لعاصمة الإقليم بمدينة كفر الشيخ.

 

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