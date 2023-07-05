مصدر بـ«التعليم»: 29 طالبا أوائل في الدبلومات الفنية بينهم 22 فتاة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أوائل الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري»، موضحا أنّهم 29 طالبا وطالبة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ القائمة شملت جميع التخصصات والنوعيات، وهي «التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية»، لافتا إلى أنّ الفتيات تفوّقن على البنين، حيث جاءت 22 فتاة بين الأوائل، مقابل 7 من البنين.

ويعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري - فندقي» الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، بمقر العاصمة الإدارية، لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.