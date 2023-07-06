الأوراق المطلوبة للتقديم على المعهد الفني للتمريض التابع للأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023 – 2024 م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة للحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم ل المعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة، وفقا لما كشفته وزارة الأوقاف في بيان لها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المعهد الفني للتمريض

-ويتم التقديم على المعهد الفني للتمريض عن طريق شراء كراسة القبول بسعر 1200 جنيه فقط وقدره ألف ومائتان جنيه شاملة جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل ورسم القلب.

وتأتي الأوراق المطلوبة للتقديم كما يلي وفق وزارة الأوقاف:

1- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر

2- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة

3- عدد 8 صور حديثة 4×6

4- صورة بطاقة ولي الأمر

5- إيصال كهرباء حديث على نفس العنوان.

6-أصل شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها للاطلاع وصورة منها، بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي.

وفي حال اجتياز الاختبارات الشفوية، يتم إحضار أصول الشهادات مع فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض – مستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف، مع إيصال سداد المصروفات.