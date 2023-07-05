القبض على متهم غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة براني)؛ لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بمبلغ (150 مليون جنيه تقريبًا).