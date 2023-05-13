تجديد حبس «طبيب الكركمين» في قضية غسيل أموال 45 يومًا

قرر قاضي المعارضات، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»؛ لاتهامه في قضية غسيل أموال لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

الغش التجاري وانتحال صفة طبيب

وكان أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، قد حُكم عليه خلال العام الماضي بعدة اتهامات يتمثل في الغش التجاري وانتحال صفة طبيب، وإعلانات بدون ترخيص، التي على إثرها حكم عليه بالسجن لمدة عامين بجلسة 29 مارس 2022، وعدل الحكم في جلسة الاستئناف بتاريخ 21 يونيو 2022 بأن يكون الحكم سنة و50 ألف جنيه غرامة، وانتهت فترة حبسه بتاريخ 21 فبراير 2023.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض الطعن المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين» على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام واحد، بعد أن كان عامين مع الشغل وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة تهم من بينها انتحال صفة طبيب بشري على غير الحقيقة، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى، فضلًا عن إعلانه منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة، أو دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.