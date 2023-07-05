4 معلومات عن الالتحاق بكليات الزراعة للدبلومات والمعاهد الفنية

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث من المقرر أن يُعلن الوزير نسب النجاح فى كل شعبة وأسماء الأوائل.

خطوات الالتحاق بكليات الزراعة للدبلومات والمعاهد

ومع قرب إعلان نتيجة الدبلومات زاد بحث طلاب التعليم الفني الزراعي عن خطوات الالتحاق بكليات الزراعة للدبلومات والمعاهد، وهو ما تنشره «الوطن» خلال السطور التالية، وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق:

- يمكن التقدم على امتحان القبول بكليات الزراعة للطلاب حاملي شهادات المعاهد الفنية دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية والمعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية ودبلوم المعهد الفني الصناعي بشبرا شعبة معامل بيولوجية والدبلومات الفنية دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات.

- التقديم عبر رابط المسابقة بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث ستُعلن أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتان بعد الثانوية» خلال الأيام المقبلة.

- توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليُصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداءاً من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يُطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2023 والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد اعتباراً من عام 2023 - 2024.

- عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية «نظام الخمس سنوات» دفعتي 2021 - 2022 والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2022 - 2023، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشحيهم لهذه الكليات سنوياً من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

تخصيص 10% من مقاعد الكليات بالجامعات الحكومية

جدير بالذكر، أنّ قرار التنسيق للعام الجامعي الجديد يقر بتخصيص 10% من مقاعد الكليات بالجامعات الحكومية لحملة الشهادات والمعاهد الفنية، وتُحسب تلك القيمة من إجمالي المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية، أي إنه وعلى سبيل المثال إذا قُبل 1000 طالب بكليات الهندسة من حملة الثانوية المصرية يُخصص 100 مقعد إضافي لحملة الشهادات والمعاهد الفنية، ويتم قبولهم عبر مكتب التنسيق بتنسيق المرحلة الثالثة أو عبر المسابقتين المركزية والموحدة كما كانت تُعرف قديماً.