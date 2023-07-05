وزير التعليم: نسعى لإنشاء 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني شهد تطورا غير عادي وفق توجهات الدولة، موضحا أن الوزاةر طالبت بإنشاء 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في أقرب فرصة ممكنة، إذ أن خريجي مدارس التعليم الفني مطلوبين في سوق العمل المحلية والدولية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أضاف الوزير: «الخريجون حاليا يتقنون المهارات والجدارات، ورجال الصناعة يشاركون في تقييم الطلاب، وهناك طلاب يتركون التعليم العام ويتوجهون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ولهم فرص كبيرة في دخول الجامعات التكنولوجيا».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.