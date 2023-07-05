5 أمور يجب اتباعها لتجنب إيقاف معاش تكافل وكرامة.. احرص عليها

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساندة الأسر الأكثر احتياجا، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ويعد معاش تكافل وكرامة من أكثر المساعدات التي تقدمها للفئات المستحقة، وفي كثير من الأحيان يتعرض أصحاب المعاشات إلى إيقاف المعاش الخاص بهم نتيجة لعدة أسباب، ما يجعلهم حريصين على تجنب أسباب الانقطاع للمحافظة على معاش تكافل وكرامة الخاص بهم.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الأمور التي يجب تجنبها لتفادي انقطاع معاش تكافل وكرامة، وذلك عبر عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

كيفية تجنب الأسرة إيقاف معاش تكافل وكرامة

- إذا كانت الأم حاملا، فلابد لها أن تتابع حملها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي، كما يجب أن يكون لديها كارت المتابعة مسجل به 3 متابعات على الأقل في الشهر.

- وبعد ولادة الأم، لابد أن تحرص على المتابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- بالنسبة للأطفال فيجب أن يحرص الأبوان على استخراج كارت متابعة يثبت أن الأطفال حصلوا على الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة لسـن الأطفــال والمناسبة لعمرهم.

- يجب متابعة نمو الطفل من طوله ووزنه وصحته العامة.

- لابد من حضور الأم لندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل والتغذية السليمة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- يجب أن تكون الأسرة لديها أطفال، على الأقل طفل واحد من سن الميلاد وحتى سن 18 عام.

- لابد من تسجيل الأطفـال من سن 6 سنوات في المدارس، ولابد من حضورهم بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

- أن تكون الأسرة الراغبة في الحصول على معاش تكافل وكرامة مستواها المعيشي متواضع، ولا تمتلك أراضي أكتر من نصف فدان، ولا تمتلك أملاك كبيرة، مثل زي السيارات والجرارات والمنازل.

- أن تكون الأسرة لا تحصل على معاش ضماني أو معـاش كبير من جميعات أهلية، وعدم حصول الزوج والزوجة على معاش تأميني أو معاش مُحــول أكتر من 400 جنيه.

- أن يكونوا غير عاملين بوظائف حكومية أو خاصـة بمرتب كبير.