بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف معاش يوليو 2023 قبل عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات، تتعلق بصرف معاش يوليو 2023 قبل عيد الأضحى، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل لتصرف قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن القيادة السياسية تهتم بشكل غير مسبوق بملف التأمينات والمعاشات وتحرص دائماً على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبي احتياجاتهم.

موعد صرف معاشات شهر يوليو

وتابع «عوض»، أنه بناء على توجيه الرئيس السيسي، ستصرف المعاشات يوم الأحد المقبل 25 يونيو، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي في البنوك والبريد والتي تنتشر على مستوى الجمهورية، كما يتم الصرف عبر المحافظ الإلكترونية أيضا.

يذكر أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات في مصر يصل لـ11 مليون مواطن، حيث يتم صرف ما يقرب من 29 مليار جنيه شهريا.

الزيادة المقررة على صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين

وتبلغ الزيادة المقررة على صرف معاشات يوليو 2023 للمستحقين 15%، للشهر الرابع على التوالي، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى تطبيق هذه الزيادة في أبريل الماضي، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.