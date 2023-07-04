خطة «التضامن» لمكافحة عمل الأطفال: معاش للصغير ومنح تعليمية

مناهضة عمل الأطفال هو أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.

تشمل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»

ويرتكز تنفيذ هذا الهدف على تكامل كافة برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة وتشمل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بما يتضمنه من التزام الأسر بشروط متابعة صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم حتى إتمام المرحلة الثانوية، وعدم تزويجهم قبل بلوغ 18 سنة، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسرة خاصة النساء، ودعم تكافؤ الفرص التعليمية للفئات الأولى بالرعاية لكي يكون «الطفل مكانه المدرسة»، وأن يتمتع كل طفل وطفلة بحقه في التعليم والنمو السليم صحيا ونفسيا .

وفي إطار تصدى الدولة لعمالة الأطفال قدمت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خدمات لدعم استمرار الأطفال في التعليم ومكافحة عملهم، «الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، هذه الخدمات، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

معاش الطفل

يستهدف معاش الطفل، الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية تحت سن الـ18 عامًا، بموجب قانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، كل من الحالات التالية: الأطفال الأيتام ومجهولي الأب أر الأبوين ، طلاق الأبوين وزواج كل منهما بشخص آخر، وفاة الأم والأب، سجن الأب -لمدة لا تقل عن 3 سنوات- وزواج الأم من آخر.

مراكز رعاية وتنمية الطفل العامل

تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 14 مركزًا على مستوى 12 محافظة، يستهدف توفير خدمات متكاملة لحماية الأطفال من المشاركة في أنواع خطرة من العمل.

بما يشمل خدمات التدريب والترفيه، والتوعية الصحية والإرشادية والاجتماعية، وحل المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية التي تتسبب في تسرب الأطفال من التعليم وانضمامهم لسوق العمل.

المنح التعليمية

تقدم التضامن الاجتماعي منحًا شهرية، وتسدد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي المنتظمين بالتعليم الأساسي والثانوي خلال الفترة بين شهر أكتوبر- مايو من كل عام دراسي. وفيما يخص الجامعات، تقدم الوزارة منح دراسية للطلاب الجامعيين من أبناء المستفيدين من برامجها في الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة، كما أنَّه في إطار وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية وجامعة الازهر بفروعها الثلاثة يتم سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين فضلًا عن تقديم منح دراسية للطلاب الفائقين.