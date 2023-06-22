8 حالات لاستحقاق معاش «الدفعة الواحدة»: 15% من الأجر السنوي 

نظم قانون المعاشات والتأمينات 8 حالات لحصول المؤمن عليه معاش الدفعة الواحدة، وذلك في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن ولم تتوافر فيما يخصه، ولذلك استحق في هذه الحالات «تعويض الدفعة الواحدة» عند مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

نسبة التعويض من الأجر السنوي

وحدد التأمينات والمعاشات في المادة 26 منه نسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنوات مدة الاشتراك في التأمين، والأجر السنوى أو دخل التسوية المقصود به في مادة القانون مضروبا في اثنى عشر، ولكن يصرف معاش الدفعة الواحدة في حالات محددة كالآتي:

1-هجرة المؤمن عليه.

2- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

3- في حال مغادرة الشخص الأجنبي للبلاد أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

4- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

5- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

6- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل .

7- وصول المؤمن عليه سن الشيخوخة.

8- في حالة وفاة المؤمن عليه.

عند وفاة المؤمن عليه

وحدد القانون أنه في الحالة الأخيرة- وفاة المؤمن عليه- لصرف تعويض الدفعة الواحدة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إللى مستحقي المعاش عن الشخص المؤمن عليه، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يذهب التعويض إليه بالكامل، وفي حال عدم وجود أي مستحق للمعاش صرفت للمورثة الشرعيين.