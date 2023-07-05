دينا الشربيني ترثي والدها بكلمات مؤثرة: «الفراق صعب أوي» 

رثت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، والدها الذي رحل عن عالمنا منذ أشهر قليلة.

ونشرت دينا الشربيني، صورا لوالدها الراحل مصحوبة بأغنية حسين الجسمي «فقدتك يا أعز الناس»، وعلقت عليها: «فراق الأب صعب أوي ربنا يرحمك ويصبرني ويصبر كل حد فقد أبوه أو حد عزيز عليه، يا رب من فضلكم ادعوله هو بجد إنسان طيب أوي وكان بيحب الخير لكل الناس».

فيلم تاج

ويعرض لدينا الشربيني حاليا في دور العرض فيلم «تاج»، الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر، ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين؛ أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبدالعزيز، والفيلم إخراج سارة وفيق.