دينا الشربيني بعد نجاح «يوم 13»: «أحب أكمل مسيرتي مع أحمد داود»

تمنت دينا الشربيني في برنامج the insider بالعربي أن تبقى ثنائيتها مع أحمد داوود إلى أن يكبرا في العمر.

دينا الشربيني: أحب أن أكمل مسيرتي الفنية مع أحمد داود

جاء كلام دينا رداً على سؤال بشأن تكرار نجاج ثنائيتها مع أحمد داود بعد «جراند أوتيل»، معربة عن سعادتها بالعمل معه، مشيرة إلى أن هناك تفاعلا بينهما وتتمنى أن يمثلا سويا حتى يتقدما في العمر.

فيما أعرب أحمد داود عن حبه لدينا، ووصف علاقتهما بأنهما أخوات واعتبر أن ثنائيتهما بالدراما تشبه لاعبي كرة القدم؛ لأنهما يفهمان جيدًا بعضهما.

جومانا مراد: أحمد داود فنان رائع

من جهة أخرى، اجتمعت جومانا مراد بلقاء عفوي مع أحمد أمام كاميرا the insider بالعربي في أثناء حديث جانبي حول بكاء زوجته علا على خلفية تصريحاته عنها، فعلقت جومانا بأنّ الجميع يصف أحمد بابن البيت ويثني على علاقته بعائلته وخوفه عليهم، وأكدت أنه ليس هناك مثله اثنان.

وفي سؤال عن نوعية العمل الذي يليق بهما، قالت جومانا إنّ كل شيء يليق عليهما وأضافت أنّ علا ممثلة رائعة؛ ليرد أحمد بأن علا «خطيرة».