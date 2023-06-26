دينا الشربيني: سعيدة بـ «تاج».. ولم أشعر بالقلق من التجربة

عبرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «تاج»، باعتبارها فكرة مختلفة تقدم للمرة الأولى في السينما، مؤكدة أنها لم تشعر بالقلق أو الخوف من تلك التجربة التي تتوقع لها النجاح الكبير، وتابعت في تصريحات لـ «الوطن»: «تامر إنسان مجتهد للغاية، وبذل مجهود كبير حتى يخرج العمل بشكل محترم للجمهور».

ويعد فيلم «تاج» من التجارب المختلفة والتي يراهن عليها الجمهور، ويحمل الفيلم توقيع المخرجة سارة وفيق، تأليف وبطولة تامر حسني، الذي يقدم للمرة الأولى في السينما المصرية شخصية بطل خارق، وهو الفيلم الذي وصفه «حسني» بـ «حلم الطفولة»، والذي كشف في تدوينة سابقة عبر حسابه على «إنستجرام»، أن الفيلم تم تنفيذه دون الاستعانة بأي عنصر أجنبي ليكون مصري 100 %، على حد تعبيره.

تفاصيل فيلم «تاج»

تبدأ أحداث الفيلم بمزيج ما بين الكوميديا والفنتازيا عندما يكتشف «تاج»، الذي يعمل مدرس للموسيقى ويستعد للزوج من حبيبته، أنه يمتلك قوى خارقة في يوم عيد ميلاده، ولكنه لا يعرف مصدرها ويحاول توظيفها في خدمة الخير والبشر، ولكن الأمور تنقلب تماما عندما يظهر «هارون» شقيق «تاج» التوأم في حياته فجأة، مما يتسبب في أزمة كبيرة، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل وساندي.