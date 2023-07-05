وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية 2023، في جميع التخصصات والأنظمة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية بحضور قيادات الوزارة.

رؤية جديدة للثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه زار مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهناك انبهار كبير بقدرات الطلاب، مؤكدا أن الثانوية العامة أيضا لها رؤية جديدة لدى الوزارة منها إتاحة نظام محاولات للطلاب لأكثر من فرصة لأن نظام الفرصة الواحدة حاليا مرعب للطلاب وستكون الثانوية العامة مريحة: «ممكن طالب ياخد الثانوية العامة في سنتين أو ثلاث سنوات وستكون هناك رؤية قوية».

دول أوروبية وعربية تطلب خريجي المدارس الفنية

من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن دول أوروبية وعربية تطلب خريجي المدارس الفنية للعمل بها منها ألمانيا وإيطاليا ويتم تجهيز طلاب المدارس الفنية من حيث التحدث باللغات للتواصل، موضحا أنه يتم تطبيق نظام الجدارات بشكل كامل في المدارس الفنية، كما سيتم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ وصلت إلى 52 مدرسة.

وأكد الوزير، أن هناك سمات شخصية مشركة بين الطلاب المتفوقين، وهي الاعتزاز بالنفس والثقة والأدب والاجتهاد وتحديد الهدف في المستقبل.