محافظة بني سويف تتسلم 2 طن لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بالإشراف على استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك لحوم الأضاحي والإطعام، في حضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، ومن أمام ديوان عام المحافظة.

استلام الدفعة الأولى من صكوك الأضاحي في بني سويف

واستلمت مديرية الأوقاف في بني سويف، الدفعة الأولى من الأضاحي، والتي تقدر بـ 2 طن لحوم، التي ستقوم مديرية الأوقاف بتوريعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن بني سويف، وتحت إشراف مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة.

محافظ بني سويف يوجه الشكر لوزارة الأوقاف

من جانبه نقل السكرتير العام المساعد شكر محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لوزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، معربا عن تقديره لكل من ساهم في هذا المشروع الذي يعتبر من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

وقال الدكتور عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات صحفية، إن المديرية استلمت الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي، الذي تنفذه الوزارة للعام الثامن على التوالي، موضحاً أنه سيتم تباعا استلام باقي الكميات على دفعات خلال الفترة المقبلة، لتوزيعها على المستفيدين بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي.