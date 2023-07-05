«أويمياكون» القرية الأكثر برودة بالعالم.. حياة السكان مهددة بعد تسجيل 32 درجة

أدت التغيرات المناخية إلى ارتفاع درجة الحرارة في كثير من المناطق المعروفة بأنها «شديدة البرودة»، وكانت آخرها قرية تقع في أقصى الشرق الروسي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

القرية الأكثر برودة في العالم

وذكرت «سكاي نيوز»، أنه تم تسجيل 32 درجة مئوية في قرية «أويمياكون»، ورغم أن هذه الحرارة ربما تكون عادية في فصل الصيف، إلا أنها تبدو غير عادية في هذه القرية التي تعتبر الأكثر برودة في العالم.

وبحسب وسائل إعلام في روسيا، فإن قرية أويمياكون لا تبعد عن الدائرة القطبية سوى 350 كيلومترا، وسجلت 32 درجة مئوية يوم الاثنين الماضي، وهذا رقم قياسي في جمهورية «ساخا» أو «ياقوتيا» التي تنتمي إليها هذه القرية.

تكرار تسجيل أعلى درجات الحرارة في نفس اليوم

وكان آخر رقم قياسي لدرجة حرارة سجلته هذه القرية في عام 1949، بـ30 درجة مئوية، ثم في يوم 3 يوليو الماضي بـ32 مئوية.

وأدى ارتفاع درجة الحرارة في هذه قرية أويمياكون إلى اندلاع حرائق في الغابات المحيطة بها، ومن ثم إعلان حالة الطوارئ من قبل السلطات الروسية.

وتقع قرية أويمياكون في واحدة من أبرد المناطق في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث وصلت درجة الحرارة في يوم ما إلى 67 درجة تحت الصفر، وهو رقم قياسي لدرجات الحرارة المنخفضة.

وبسبب مناخها القاسي، يسكن منطقة أويمياكون عدد قليل من السكان، وهذا بسبب صعوبة العيش في هذه البيئة القاسية.

وربطت وسائل الإعلام الروسية الأحداث الأخيرة في منطقة أويمياكون بالتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، والتي تمثل تهديدًا مباشرا للحياة بها، حيث أقيمت بنيتها التحتية فوق تربة صقيعية تذوب بفعل ارتفاع درجات الحرارة.