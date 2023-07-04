أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.. تقدم الهجوم المضاد واستعادة مساحات من الأراضي

مع تجدد أخبار روسيا وأوكرانيا يوميا، أعلنت أوكرانيا أنها انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من الهجوم المضاد التي بدأته منذ أكثر من أسبوعين على القوات الروسية، كما حققت كييف تقدما ميدانيا في جميع المناطق المحتلة من قبل موسكو، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

انتهاء المرحلة الأولى من الهجوم المضاد

وأعلنت القوات الأوكرانية، في بيانها اليومي، خلال الهجوم المضاد أن قواتها سيطرت على الأراضي المحتلة، إذ جرى تحرير بعض الأراضي على طول الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعيدت 37.4 كيلومتر مربع، وذلك خلال معركة عنيفة مع الجيش الروسي.

وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى أنه خلال الهجوم المضاد توجه الجيش الأوكراني في اتجاه مدينة باخموت، وفي المقابل تتصدى القوات الروسية، وتهاجم في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك المحتلة.

أوكرانيا تستعيد باخموت المحتلة

ومن ناحية أخرى، أعلنت موسكو إن جيشخا واجهت الهجمات الأوكرانية بالقرب من القرى المتواجدة قرب باخموت، بالإضافة إلى مناطق أخرى جنوبا، لا سيما بالقرب من بلدة فوليدار الواقعة على قمة تل.

وتحاول أوكرانيا من خلال الهجوم المضاد، استعادة السيطرة على باخموت التي تقع في شرق البلاد.