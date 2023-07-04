زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة في كامتشاتكا شرقي روسيا

أعلن المعهد الفيدرالي الروسي للجيوفيزياء، أنَّ زلزالا بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب، اليوم الثلاثاء، منطقة أوست-كامتشاتسك في كامتشاتكا أقصى الشرق الروسي.

الهزة الأرضية وقعت على عمق 7 كيلومترات

وذكر المعهد الفيدرالي الروسي للجيوفيزياء - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنَّ الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.9 درجات، وكانت على عمق 7 كيلومترات، وعلى بعد 28 كيلومترًا من قرية أوست-كامتشاتسك.