أخبار روسيا وأوكرانيا.. تعويضات للمتضررين من انهيار سد «خاكوفا»

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، بأن مجلس الوزراء الأوكراني أنفق نحو أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية، بما يعادل 108 ملايين و226 ألف دولار، في محاولة للتغلب على عواقب الهجوم التي شنته القوات الروسية على محطة خاكوفا للطاقة الكهرومائية.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وبحسب وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، قال شميهال، إن أخبار روسيا وأوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية تركزت في أن الحكومة الأوكرانية أنفقت أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية تضمنت نقل المياه والتغلب على عواقب الهجوم، ودفع تعويضات لأهالي المتضررين، من بينهم 1.5 مليار هريفنا من صندوق التصفية لبناء أنابيب المياه مباشرة بعد قيام الجيش الروسي بتفجير السد.

ومن جهة أخرى، شملت أخبار روسيا وأوكرانيا أيضا، تخطيط القوات الروسية لإجراء عمليات جديدة من أجل تخفيف حدة العمليات الأوكرانية، تحديدا بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهجوم المضاد الأوكراني التي شنته قوات كييف على موسكو قبل أكثر من أسبوعين.

محاولات روسيا للتصدي للهجوم المضاد الأوكراني

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية، صرحت الاستخبارات البريطانية، بأن القوات الروسية كثفت الاستعانة بحقول الألغام المضادة للدبابات، أكثر مما تنص عليه القوانين العسكرية للاتحاد الروسي، وذلك في محاولة لإبطاء الهجوم الأوكراني المضاد، كما حاولت استهداف المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية بطائرات كاميكازي بدون طيار ومروحيات هجومية ودفاعية.