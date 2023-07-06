تراجع في سعر طن الأرز الشعير.. «عريض الحبة» بـ16 ألفا و850 جنيها

سجَّل سعر طن الأرز الشعير، تراجعاً جديداً للأرز عريض الحبة، وذلك وفقًا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات الجمهورية، كما شهد سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، حركة تداول ممتازة، أمس الأربعاء، إذ سجل سعر طن الأرز عريض الحبة 16 ألفًا و850 جنيها، وسط تراجع جديد بواقع 250 جنيهًا لكل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأرز الشعير، شهد تراجعا جيدا للأرز عريض ورفيع الحبة سويا، وهو الأمر الذي يصب على قطاع كبير من جموع المستهلكين في مختلف محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16 ألفًا و850 جنيها، وسط تراجع بلغ 250 جنيهًا عن كل طن مباع.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 16 ألفًا و350 جنيها، وسط تراجع بلغ 200 جنيه عن كل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير الأربعاء والإنتاجية

وأشار «حاتم» إلى أنّ سعر طن الأرز الشعير، متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، لافتاً إلى أنّ محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، تستحوذان من حيث الإنتاجية والمنزرع من محصول الأرز الشعير بنحو 81%، على مستوي المنزرع في محافظات الوجهين البحري والقبلي، خلال العام الجاري للمنزرع 2023.