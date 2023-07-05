الأولى على الدبلومات الفنية في كفر الشيخ: كنت بذاكر 10 ساعات يوميا

أعربت الطالبة أمنية متولي إبراهيم عبد اللطيف عصفورة، بمدرسة فوه الثانوية الزراعية المشتركة، بمحافظة كفر الشيخ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية بنسبة 97%، عن بالغ سعادتها بحصد هذا المركز المتقدم، لافتةً إلى أنها لم تكُن تتوقع أنّ تحصد المركز الأول.

كانت تُذاكر حوالي 10 ساعات يومياً

وقالت «عصفورة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّها كانت تُذاكر حوالي 10 ساعات يومياً، كما كانت تُقسم وقتها بين المذاكرة والذهاب إلى المدرسة، مشيرةً إلى أنّ والديها كانا يوفران لها الهدوء التام حتى تكون من الأوائل.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبلغتها

وأكدت «عصفورة» أنّها تلقت اتصالاً عصر الأمس من مسؤول رفيع المستوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يبلغها بحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية، كما تلقت أيضاً اتصالاً من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تُفاضل حالياً بين الالتحاق بكلية التربية أو كلية الزراعة

وأشارت «عصفورة» إلي أنّها تُفاضل حالياً بين الالتحاق بكلية التربية أو كلية الزراعة، ولكنها سوف تنتظر التنسيق لتحديد وجهتها، موجهةً الشكر لوالدها ووالدتها وشقيقها الوحيد الذين وفروا لها كل احتياجاتها، وكانوا يدعمونها.

اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، بنسبة نجاح 64.47%.

وبلغت نسبة الحضور في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 نحو 99.3%، وأكدت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 أنّ إجمالي الناجحين من الطلاب 473 ألفاً و264 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 64.47%.

وجاء إجمالي نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات للدور الأول عام 2023 نحو 85.59%، فيما جاءت نسبة النجاح في فني أول تجاري 93.76%، ونسبة نجاح فني أول شئون فندقية وخدمات سياحية 76.64%، ونسبة نجاح فني أول زراعي 63.02%، ونسبة نجاح فني أول صناعي 85.50%.