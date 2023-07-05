رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023.. ادخل اعرف نتيجتك

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية، وجرى الإعلان عن روابط النتائج للتخصصات المختلفة، ومنها رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023، معلنا نسب النجاح لكل التخصصات من شهادات الدبلومات الفنية المختلفة، موضحا أن نظام 5 سنوات حضر به 18269 طالبا من الـ4 شهادات، وذلك بنسبة نجاح 85.59% وبزيادة مقدارها 4.75% عن العام السابق.

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، عن رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023، موضحة أنه حضر 620288 طالبا من الـ4 شهادات في الامتحانات، وكانت نسبة النجاح 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتابعت وزارة التربية، أنه يمكن للطلاب بمختلف الشهادات الفنية من طلاب الدبلومات الدخول على الموقع للحصول على نتيجة الامتحانات من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب عبر رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 الذي أعلنت عنه الوزارة منذ قليل.