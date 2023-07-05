«التنمية المحلية»: تنفيذ مشروعات خدمية بـ360 مليار جنيه خلال 10 سنوات

استعرض الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، جهود الوزارة خلال 10 سنوات ماضية، مشيرا إلى تحقيق إنجازات متنوعة في عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير ملايين فرص العمل للشباب

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن رئيس الوزراء يتابع أولاً بأول المشروعات التي تُنفذ بالمحافظات، والتي من شأنها تغيير وجه الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لـ المواطنين.

رفع كفاءة الطرق المحلية

وأشار «قاسم» إلى أن الوزارة نجحت مع الجهات التابعة لها في توجيه مشروعات باستثمارات بلغت 360 مليار جنيه على مدار عشر سنوات ماضية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء كباري على المزلقانات الخطرة، وتوصيل مياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنهوض بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة.