وزارة النقل تكشف تفاصيل المشروعات في مجال الجر الكهربائي.. شبكة قومية

كشفت وزارة النقل، تفاصيل المشروعات في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولها افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف «السلام – العاشر – العاصمة الإدارية» بطول 68.8 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

تشمل المشروعات وفق تقرير لوزارة النقل، افتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان بتكلفة 1.3 مليار جنيه والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 5 وسائل نقل «القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد عدلي منصور / السويس – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي عدلي منصور / السلام».

الخط الثالث لمترو الأنفاق

كما تشمل افتتاح الجزء الأول 3A من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات بتكلفة 9.2 مليار جنيه وجار استكمال المرحلة الثالثة حتي إمبابة شمالاً وحتي جامعة القاهرة جنوباً، وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هارون– عدلي منصور» بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات بتكلفة 28.4 مليار جنيه.

كما تم توريد عدد 25 قطار من إجمالي عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو المرحلتين الثالثة والرابعة بتكلفة 8.9 مليار جنيه ودخول 20 قطار منها الخدمة، وجاري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع «أكتوبر – الفسطاط» بطول 19 كم وعدد 16 محطة.

القطار الكهربائي السريع

جار تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول «السخنة – مطروح – العلمين» بطول 675 كم والخط الثاني «أكتوبر – أسوان – أبوسمبل» بطول 1100 كم والخط الثالث «قنا – الغردقة – سفاجا» بطول 225 كم، وجاري تنفيذ مونوريل شرق / غرب النيل بإجمالي أطوال 100 كم وعدد 35 محطة.