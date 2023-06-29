«النقل» تعلن تفاصيل المشروعات بمواني دمياط والبحر الأحمر والسخنة

حدد تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل المشروعات التي تتم حالياً في ميناء دمياط ومواني البحر الأحمر وميناء السخنة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.

جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات

تتم المشروعات الحالية حتى تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

مشروعات ميناء دمياط

يتم حالياً في ميناء دمياط، إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترا وجار إنشاء الحاجز الغربي، وبطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كيلومتر وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه.

مشروعات ميناء السخنة

وفي ميناء السخنة، جار تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كيلومترا أرصفة جديدة وإضافة 5.3 كيلومتر مناطق تجارية ولوجستية و327 مترا حواجز أمواج و17 كيلومترا شبكة سكك حديدية و17 كيلومترا طرق.

مشروعات مواني البحر الأحمر

أما مواني البحر الأحمر، فيجري تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، وإنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا على مساحة 5900 مترا مربعا بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وإنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه.