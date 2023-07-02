«حياة كريمة»: نسبة تنفيذ المشروعات في مدينة «الحسينية» وصلت إلى 74%

أنشأت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، عددًا من المشاريع الخدمية المختلفة، التي من شأنها تيسير سُبل الحياة على المواطن المصري، منها إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد في الحسينية، بالإضافة إلى الانتهاء من 13 مكتب، وجار العمل على تنفيذ مكتبيين آخرين، فضلًا عن 4 مكاتب جار العمل على إدراجهم، وفق بيان أصدرته مؤسسة حياة كريمة.

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير الريف المصري، فمنذ تدشينها في عام 2019، وشهدت القرى والمحافظات الأكثر احتياجا تطورا كبيرا على شتى الأصعدة الحياتية المختلفة، كالصعيد الصحي والصحي والصعيد الخدمي والصعيد الاقتصادي، إضافة إلى الإسكان والمنشآت وغيرهم من الأصعدة الحياتية الأخرى.

19 مكتب بريد في الحسينية

وحصلت قرى محافظة الشرقية على نصيب كبير من مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أدت إلى تطوير شكل الحياة في تلك القرى والمراكز، وهي المشاريع التي أدت إلى توفير وقت وجهد المواطن المصري، إضافة إلى خدمات باتت تلك القرى محرومة منها لفترات طويلة.

180 مشروع صرف صحي

ووفقًا لبيان صادر عن مؤسسة «حياة كريمة»، فقد وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 74%، وبذلك يكون إجمالي المشاريع التي نفذتها المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري داخل مركز ومدينة الحسينية يصل إلى 894 مشروعًا موزعة على 41 قرية في المركز بالمرحلة الأولى من المبادرة.

جدير بالذكر أنَّ إجمالي المشاريع التي قامت «حياة كريمة» بتنفيذها في مجال الصرف الصحي بقرى الحسينية وصل إلى 180، تمّ الانتهاء من 118 وجار العمل على تنفيذ 62 بنسبة وصلت لـ89%، أما عن مشاريع مياه الشرب وصلت لـ62 مشروع.