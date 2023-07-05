الأول على الدبلومات الفنية بالبحيرة: مأخدتش دورس خصوصية.. وكنت بذاكر 5 ساعات

سيطرت حالة من الفرحة على أسرة الطالب محمد عاطف فوزي عباسية، ابن مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، عقب حصوله على المركز الأول في أوائل الدبلومات الفنية 2023 نظام الثلاث سنوات دبلوم مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور.

فرحة الأول على الجمهورية بالبحيرة

وأعرب الأول على الجمهورية عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية قائلا: «تفاجئت باتصال هاتفي يهنئني بالحصول على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية».

وتابع الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية: «مكنتش متوقع الحصول على المركز الأول، رغم أني حصلت على مراكز متقدمة في الصف الأول والثاني الثانوي بالمدرسة».

وأكد محمد عاطف: «مأخدتش دروس خصوصي، وكنت بذاكر 5 ساعات يوميا من أجل تحقيق هدفي للالتحاق بكلية الهندسة».

وأرجع ابن محافظة البحيرة فضل التوفق في دراسته إلى لله ثم ووالديه، والمعلمين في المدرسة إذ أنهم ساعدوه كثيرا، موضحاً أنه لم يفكر في الالتحاق بالثانوي العام، إذ قرر الالتحاق بالثانوي الفني، خاصة بعد معاناة أخيه الكبير من صعوبة الدراسة بالثانوية العامة.

وأوضح محمد عاطف، أنه كان يخشى من الدراسة بالتعليم الثانوي العام، لذلك فكر في الالتحاق بالثانوي الصناعي بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي من أجل الوصول إلى وهو كلية الهندسة، ناصحا الطلاب «اهتموا بالمذاكرة ذاكر عشان تنجح بتفوق، مع الحرص على المذاكرة والحضور دائما بالمدرسة».