لتقصيرهم في العمل.. إحالة 214 من الموظفين بمستشفى للتحقيق بالشرقية 

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمركز ومدينة الإبراهيمية لمتابعة الانضباط الإداري وسير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء

أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية والصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التفتيش على مستشفى الإبراهيمية المركزي

وأشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها على مركز ومدينة الإبراهيمية والإدارات والجهات الخدمية التابعة لها عن رصد الآتي:

- عدم حضور 62 من العاملين بمقر المستشفى العام بمدينة الإبراهيمية.

- عدم تواجد 154 من العاملين بمقر المستشفى وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تحرى الدقة في تسجيل بيانات العاملين بالمستشفى.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.