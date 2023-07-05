رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الشرقية

يبحث الأهالي وطلاب الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة الشرقية عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال إدخال رقم الجلوس، وذلك من أجل الاستعلام عن النتيجة، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، من خلال الدخول على الرابط برقم الجلوس بمحافظة الشرقية.

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالشرقية

ويمكن للطالب الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ومعرفة درجات المواد إلى جانب المجموع الكلي، ويمكن للطلاب الراسبين في بعض المواد أو الرسوب كليا التعرف على درجاتهم عبر الموقع، وذلك من خلال إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالشرقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب بكل التخصصات الفنية في الأقسام: الزراعي، التجاري، الفندقي والصناعي الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية والاستعلام عنها في الشرقية والمحافظات الأخرى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية:

على الطالب الدخول إلى بوابة التعليم الفني المعلن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط الموضح http://emis.gov.eg/

اختيار التخصص سواء زراعي، صناعي، فندقي أو تجاري.

ثم على الطالب ادخال رقم الجلوس خاصته صحيحا.

وفي آخر خطوة تتغين على الطالب نقر كلمة عرض النتيجة وبالتالي ستظهر النتيجة بالأرقام والدرجات لكل المواد.