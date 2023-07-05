طبيب غلابة جديد في الشرقية: الكشف بـ10 جنيهات و«أجري دعاء المرضى»

«تجارة مع الله».. شعار رفعه علاء بيبرس، طبيب الباطنة بالشرقية، إذ دشن مبادرة لتقليل سعر الكشف، مراعاة لغير القادرين والأسر المحتاجة، ووصل سعر الكشف لديه إلى 10 جنيهات فقط، وكل ما يبتغيه هو مساعدة الآخرين فقط، ولا يريد ربحًا من الأموال، ويأمل فقط في تنفيذ وصية والده له بأن الطب ليس مهنة لكسب النقود بل هي لمساعدة المرضى.

يحكي «علاء» عن المبادرة التي أطلقها منذ 20 عامًا، أنها جاءت تنفيذًا لوصية والده، إذ حثه على عدم غلاء سعر الفحص لمساعدة غير القادرين وشفائهم، ويبلغ سعر الكشف لديه 10 جنيهات: «أنا مش عايز فلوس، أجري لما المريض بيدعي ليا وربنا بيتم شفاه على خير»

طبيب الشرقية: بدأت المبادرة منذ 20 عامًا

أضاف طبيب الباطنة؛ أنه بدأ تلك المبادرة منذ 20 عامًا رغم غلاء الأسعار، وما زال محافظًا عليها، متابعًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «دي إم سي»، أنه سافر إلى الخارج واستطاع الوصول إلى مستوى معيشة مناسب ووسيلة أخرى للدخل المادي غير مهنة الطب: «ربنا مبارك في المبادرة لأن مش كل حاجة الفلوس والماديات، كفاية دعاء المرضى وأن كل حاجة كويسة».

إقبال أهالي المحافظات على المبادرة

وتابع «بيبرس»، أنّ الإقبال على تلك المبادرة كان شديدًا، ويأتي كثير من المرضى من أنحاء المحافظات، وتُصاحبهم حالة من الرضى وعدم التصديق فقي ذات الوقت، لقلة سعر الفحص الطبي: «دعاء المرضى ليا كنز كبير»، مضيفًا أنّ هناك العديد من الأطباء يؤسسون مثل تلك المبادرات على فترات معينة لمساعدة المرضى غير القادرين.