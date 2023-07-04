محمد فؤاد: بدأت مع علاء عبدالخالق في حفلات الجامعات.. كنا بنغني ببلاش

قدم الفنان محمد فؤاد التعازي في وفاة الفنان علاء عبد الخالق، قائلاً: «بعزي مصر والوطن العربي في الأخ العزيز والغالي الفنان القيمة الجميلة الرائعة والسمعة الحلوة».

شباب مصر

وأضاف «فؤاد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع على قناة «المحور»: «تعاملت مع علاء عبد الخالق عن قرب وكزميل في مجموعة شباب مصر اللي أصبحوا نجوما باجتهادهم علشان يعلوا من قيمة مصر الفنية».

وتابع «فؤاد» أنه تعلم من الفنان الراحل علاء عبد الخالق، لافتا إلى أن «الفنان علاء عبد الخالق نجح في عمل حالة فنية رائعة، وحبينا الغناء منهم».

حالة فنية رائعة

وأكد: «عمرنا ما سمعنا عن علاء أنه عمل مشكلة مع حد، وهو نسمة والله يرحمه ويحسن إليه، وهو عزيز على قلبي جدا، وأخويا وحبيبي، وبدأنا بحفلات الجامعات، وكنا بنغني ببلاش أنا وهو، وحميد الشاعري ومنى عبد الغني، وعمرنا ما اتخانقنا مين يطلع الأول ولا الآخر».