أمين الفتوى: تحمل المسؤولية معيار رئيسي في اختيار شريك الحياة

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّه يجب تدارك أسباب الخلافات الزوجية قبل وقوعها، لذا تظهر أهمية الاختيار قبل الزواج.

«فخر»: الوقاية من مشكلات الزواج تبدأ بـ«الاختيار الصحيح»

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «البيت»، على شاشة «قناة الناس»، أنَّه يجب على الشاب والفتاة الاختيار السليم لـ شريك الحياة بمشورة الأهل، قائلاً «الرجل يختار الزوجة المناسبة، والفتاة توافق على الزوج المناسب.. وأنصح أبناءنا وفتياتنا بلاش نقفل أفكارنا على كلمة أصل بحبه يا بابا.. مقدرش أعيش من غيرها».

معيار تحمل المسؤولية

وتابع أمين الفتوى، «على الشباب المقبل على الزواج التفكير بطريقة مختلفة، واستيعاب أن الزواج حقوق وواجبات متبادلة.. وعلى الشاب عندما يفكر في اختيار شريكة الحياة أن يتم اختيار من تستطيع تحمل المسؤولية وأداء الحقوق والواجبات على أكمل وجه ولابد يكون عندنا فكر.. اختار الفتاة المناسبة لظروفك.. والفتاة عليها أن تفكر هل هذا الشاب هو من يستطيع تحقيق ما أريد وأعيش معاه بظروفه الحالية».