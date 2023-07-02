نقيب المأذونين: معدلات الزواج انخفضت نحو 25% في عيد الأضحى

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنّ معدلات الزواج في عيد الأضحى 2023 انخفضت بشكل ملحوظ عن المعتاد في هذا الموسم من كل عام، مشيرا إلى أنّ عيد الفطر شهد الانخفاض نفسه بنحو 25%.

وأضاف نقيب المأذونين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات الزواج في عيدي الفطر والأضحى، وهو الأخبار المنتشرة عن رسوم الزواج.

وأوضح عامر، أنّ تلك الأخبار المتداولة أدت لتعجيل العديد من الزيجات، وأقبل عدد كبير من المواطنين لى عقد القران في الأشهر الأولى من العام، وتحديدًا بداية من شهر يناير وحتى نهاية فبراير، مضيفًا: «في شهر فبراير كانت أعلى نسبة زواج رأيتها، فالعديد مِن مَنْ كان ينوي الزواج في عيدي الفطر والأضحى، متزوجون بالفعل وعقد قرانهم في فبراير الماضي».

أهمية الشهادة الصحية لإبرام عقد الزواج

وأكد نقيب المأذونين أهمية التحقق من صحة عقد الزواج وتوفر كل الشروط، منوهًا بوجود بعض الأمور التي من شأنها منع الزيجة، من أبرزها عدم وجود الشهادة الصحية، قائلا: «عدم وجود الشهادة الصحية لأي سبب مهما كان يمنع إتمام عقد الزواج، ولا يوجد أي استثناءات من أي نوع في هذه المسألة».

وأشار إلى أنّه في حال قام المأذون بإتمام عقد الزواج دون وجود الشهادة الصحية يتم تحويله على الفور إلى التحقيق ووقفه عن العمل، وهي ليست السبب الوحيد الذي من شأنه أن يمنع إتمام العقد، فمن الأسباب أيضًا أن تكون البطاقة غير سارية موضحا: «لا بد أن تكون بطاقة كل طرف من أطراف العقد سارية، وإلا لن يتم إتمامه».