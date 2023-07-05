رابط نتيجة دبلوم زراعة 2023 عبر بوابة التعليم الفني.. ظهرت الآن

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية النتيجة الخاصة بهم حتى يستطيعون التقديم على الكليات المتاحة لهم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل أنه تم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، وتحديدا رابط نتيجة دبلوم زراعة 2023.

وأضافت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%، ويستطيع الطلاب الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الفني، للحصول على رابط نتيجة دبلوم زراعة 2023.

رابط نتيجة دبلوم زراعة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الخاص بالنتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت خطوات الحصول على النتيجة كالتالي:

- يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الدبلوم الفني الزراعي الخاصة بهم، الدخول إلى الرابط https://fany.emis.gov.eg/ .

- ثم يقوم الطالب باختيار الأيقونة الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية.

- ثم بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بهم.

- وبعد ذلك يتم اختيار نتيجة الدبلوم الزراعي.

- وبعد الانتهاء من إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة، يتم الضغط على عرض النتيجة، لتظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة به ومجموع الدرجات الخاص بكل مادة على حدى.