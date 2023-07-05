أعلنت مديرية التربية والتعليم قطاع التعليم الفني أسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة القليوبية حيث حققت المحافظة مركزين على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة حيث حققت طالبتين بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات بمسطرد المركزين الأول والأول مكرر على التعليم الزراعي شهادة الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة القليوبية

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم أن أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة القليوبية بحصول طالبتين علي المركز الأوائل على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وهما

الطالبة آية حمدي عيد، حصلت على مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية

والطالبة مريم محمود حسن بمجموع 464 من 540 بنسبة 85%قسم تصنيع غذائي حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية

محافظ القليوبية يهنئ أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطالبتين أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة القليوبية متمنيا لهن دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هما نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.

يذكر أنه يمكن للطلاب الدخول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة القليوبية والاستعلام الآن عن النتيجة للحصول عليها من خلال الخطوات التالية :

- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من هنا

- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب صناعي أو زراعي أو فندقي أو تجاري

- تحديد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمحافظه القليوبية ووضع اسم المحافظة

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

- أدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة وإضافة رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين

- الضغط على زر استعلام ليظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته المئوية