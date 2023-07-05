رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2023.. احسب درجاتك كام

على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد اهتمام طلاب الدبلوم الفني بنتيجة التعليم الفني والتي ظهرت منذ قليل، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، عن إتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، وبشكل خاص رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%، كما أتاحت الفرصة للطلاب بالدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم الجلوس والاسم للحصول على نتيجة رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2023.

رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الخاص بالنتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت خطوات الحصول على النتيجة كالتالي:

- يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2023 الخاصة بهم، الدخول إلى الرابط.

- ثم يقوم الطالب باختيار نتيجة الدبلومات الفنية.

- وبعد ذلك يجب على الطالب إدخال اسمه ورقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك.

- ثم تظهر أمامه الصفحة الخاصة باختيار نتيجة سياحة وفنادق يتم الضغط عليها.

- وفي النهاية، وبعد من إدخال جميع البيانات المطلوبة، يتم الضغط على عرض النتيجة، لتظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة به ومجموع الدرجات الخاص بكل مادة على حدى.