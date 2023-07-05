تفاصيل وفاة عامل أثناء صلاة العشاء في مسجد بالمنيا.. حسن الخاتمة

توفي شاب في الثلاثينيات من العمر أثناء أدائه صلاة العشاء في أحد مساجد قرية السرارية بشرق النيل بمركز سمالوط شمال المنيا، وشيّع المئات من أهالي القرية جثمان الفقيد في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في نفس القرية، وسط أصوات الصراخ والبكاء من الشباب والنساء والشيوخ.

وفاة عامل أثناء الصلاة بسمالوط

وأكد محمد مشرف، أحد أبناء قرية السرارية في مركز سمالوط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقيد يُدعى مؤمن ناصح طايع أبو قورة، ويبلغ من العمر 36 عامًا، وتوفي أثناء أدائه صلاة العشاء، مشيرا إلى أن الراحل كان مواظبًا على أداء الصلاة دائمًا، ولم يعاني من أي مرض نهائي، وتوفي وهو في حالة صحية جيدة.

الأهالي يشيدون بتدينه وأخلاقه

وأضاف أن الراحل يُعد من خيرة شباب قرية السرارية في محافظة المنيا، وانتشرت صوره على صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نعوه الأهالي بأشد العبارات وعبروا عن حزنهم الشديد لفقدانه بسبب حسن سلوكه وأخلاقه الحسنة.

وتشهد قرية السرارية في شمال محافظة المنيا حالة حزن شديدة بعد وفاة الشاب في إحدى مساجد القرية، وقد شيع المئات من أهالي القرية جثمان الشاب في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في نفس القرية.