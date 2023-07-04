تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة المنيا.. اعرف الدرجات

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة المنيا أعلنته مديرية التربية التعليم، حيث يبدأ من 175 درجة فأقل، وسيتم قبول الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة وتشمل الصناعي والتجارى والزراعي والفندقي والمزدوج، أما مدراس الثانوي العام فتقبل الطلاب الحاصلين على 218 درجة في نتيجة الشهادة الإعدادية كحد أدنى.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة المنيا

وحول تفاصيل تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة المنيا، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، إن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وافق على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوي الفني في مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأوضح حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أن درجة القبول بالتعليم الصناعي بمدرسة شم القبلية الصناعية بمغاغة 142 درجة، ومدرسة طلعت حرب الصناعية بشوسة في سمالوط 160 درجة، ومدرسة المنيا الجماعية المعمارية الزخرفية بشرق النيل 155 درجة، ومدرسة المنيا الصناعية شرق النيل 160 درجة، وأبوقرقاص الصناعية 160 درجة، وديرمواس الصناعية 155 درجة، وبرطباط الصناعية بنات 160 درجة، وأشروبة الصناعية بنات ببني مزار 160 درجة، وكفر المنصورة بنات بمدينة المنيا 160 درجة.

أما تنسيق التعليم التجاري، فسجل في مدرسة العدوة المشتركة 155 درجة للبنين، و150 للبنات، ومدرسة المنيا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة 155 درجة للبنين، و150 درجة للبنات، وحميدة الجندي التجارية المشتركة بمغاغة 155 للبنين، و150 للبنات، ومطاي التجارية المشتركة 155 للبنين، و150 للبنات، وزهرة الفنية التجارية بالمنيا 160 درجة للبنات.

أما التعليم الزراعي فيتم القبول من مجموع 142 درجة رسمي، و140 خدمات.

أما المدرسة الفنية المتقدمة للشؤون الفندقية شرق النيل، فيتم القبول للبنين والبنات بمجموع 220 درجة، والمدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية المحمولة للبنات بمجموع 219 درجة.

درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة المنيا

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أنه سيتم قبول الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني في تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة المنيا وتشمل مدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والمزدوج.

وعدد الطلاب الذين تقدموا للاختبار في المدارس الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023 بلغ 91247 طالبًا، وحضر منهم 87905 طلاباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طلابًا، بنسبة نجاح 74.29%.