أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس حكم مس الحائض للمصحف وقراءة القرآن (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الحدث الأكبر يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، فيما يمنع الحدث الأصغر إمساك المصحف كما يرى جمهور الفقهاء، لكن يجوز أن يقرأ الشخص من حفظه أو «الموبايل» أو جهاز تابلت أو كمبيوتر أو أي أداة مكتوب ومدون عليها آيات القرآن طالما لا يوجد مس للمصحف.

«شلبي»: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن في هذه الحالة

وأضاف «شلبي»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المرأة في فترة «الحيض»، وهو عذر شرعي، يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا كانت حافظة، استناداً إلى طول فترات الحيض عند بعض النساء، كما أجازوا لها مس المصحف عند الحاجة، وفقا لفقهاء المالكية، وذلك بخلاف جمهور الفقهاء.

رأي دار الإفتاء المصرية

وتابع أمين الفتوى، «رأي دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن وتمس المصحف عند الحاجة، مثل إذا كانت طالبة أو معلمة أو حافظة للقرآن، وتخشى تفلته أو نسيان حفظها من الآيات وليس هناك وسيلة إلا أن تقرأ القرآن».