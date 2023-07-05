الأول على دبلومات الزراعة بالشرقية: أحلم ان أصبح مهندسا ناجحا

عبر الطالب عمرو عطوة أحمد عبدالله الطالب بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الزراعي نظام السنوات الثلاث «تكنولوجيا تطبيقية»، عن فرحته بالحصول على مجموع 676 درجة بنسبة 96.57%، والحصول على المركز الأول، مشيرا إلى أنه يطمح أن يكون مهندسا زراعيا ناجحا.

وأضاف الطالب لـ«الوطن»، أنه كان حريصا على مذاكرة دروسه أولا بأول وكان يذاكر عدد ساعات تتراوح َبين 6 و7 ساعات في اليوم الواحد، لافتا إلى ضرورة المذاكرة وعدم تأخيرها لان التأخير يؤدي إلى تراكم الدروس وبالتالي يخلق شعور لدى الطالب بعدم الارتياح وإحساس سلبي بعدم قدرته على تحصيل المادة الدراسية ما يتسبب في تراجع مستواه.

مكالمة الوزير أسعدتني

وأضاف أنه شعر بالسعادة عندما تلقى اتصالا هاتفيا من نائب وزير التربية والتعليم، وهنأه بالنتيجة، لافتا إلى أن الفضل فيما حققه يرجع إلى الله عز وجل، ثم حرصه على رضا أسرته.

وضمت قائمة الأوائل بالدبلومات الفنية، اثنين آخرين من أبناء الشرقية هما الطالب عبدالرحمن محمد محمد حسين الطالب بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم التجاري دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث تعليم وتدريب مزدوج، بمجموع 832 درجة بنسبة 97.88%، والطالبة بسملة عصام عبد المنصف المُقيدة بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بالعاشر من رمضان الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج تخصص صناعات غذائية للعام الدراسي 2022 / 2023.