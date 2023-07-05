الأولى بالتعليم الفني في الشرقية: سألتحق بكلية الزراعة.. وهذا سر تفوقي

عبرت الطالبة بسملة عصام عبد المنصف المُقيدة بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بالعاشر من رمضان لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج تخصص صناعات غذائية للعام الدراسي 2022 / 2023، عن فرحتها بتفوقها، مشيرة إلى أنها حققت هذه النتيجة بفضل الله غز وحل ثم بفضل أسرتها.

بسملة: لم أتوقع أن أكون الأولى

وقالت الطالبة لـ«الوطن» إنها كانت تتوقع الحصول على مجموع كبير في امتحانات الدبلومات ولكن لم تكن تتوقع أن تكون الأولى على الجمهورية، مضيفا أنها ستكمل دراستها في كلية الزراعة وستواصل مشوارها التعليمي حتى تحصل على الدكتوراه.

ولفتت الطالبة المقيمة بمدينة العاشر من رمضان إلى أنها كانت تعتمد على الانتظام في الدراسة ولا تعتمد على الدروس الخصوصية وكانت تذاكر نحو سبع ساعات يوميا كما تحرص على طاعة الوالدين والانتظام في الصلاة.

المحافظ يهنئ بسملة

ومن جهته، هنأ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطالبة بسملة، متمنيا لها دوام التوفيق والتفوق العلمي في حياتها الجامعية والعملية .

وأشاد محافظ الشرقية بجهود الطلاب الأوائل في مختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم وكذلك مديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في العملية الامتحانية، مؤكدا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات و الحصول علي المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

أكد المحافظ أهمية العلم والتعلم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وقال أن الجمهورية الجديدة تقوم على العلم والتعليم والتعلم والتحول من الأنظمة التعليمية التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين إلى أنظمة تعليمية حديثة تعتمد على المهارات القائمة علي الفكر والتحليل لتحدث طفرات كبيرة تؤدي إلى تطور وبناء الدولة.