باقات التليفون الأرضي الجديدة.. «اشترك في اللي يناسب احتياجاتك»

على مدار السنوات القليلة الماضية، ازداد اهتمام واستخدام الكثيرين بالهواتف المحمولة للتواصل مع الآخرين، ورغم ذلك لم يتم الاستغناء عن استخدام التليفون الأرضي، وهو ما ظهر مؤخرا من خلال بحث المواطنين عن باقات التليفون الأرضي الجديدة.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة الاختيار بين عدد من الباقات المختلفة، ويوضح هذا التقرير تفاصيل باقات التليفون الأرضي الجديدة، وفق الموقع الرسمي للشركة للمصرية للاتصالات.

باقات التليفون الأرضي الجديدة

وتختلف أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة، وتتمثل في الآتي:

1- باقة WE أرضي 20

وفرت المصرية للاتصالات باقة We أرضي 20 للعملاء، والتي تتيح لهم استخدام 120 دقيقة أرضي لشبكة وي، وتمكنهم من إظهار رقم الطالب، وتعد هي الباقة الأساسية للخط الأرضي المنزلى.

2- باقة We أرضي 35

وفرت الشركة للعملاء باقة We أرضي 35 جنيها، وتتيح للعملاء استخدام 2500 دقيقة أرضي وشبكة WE، إضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات، وتتيح للعميل استخدام خدمة إظهار الرقم الأرضي.

3- باقة We أرضي 65

كما وفرت المصرية للاتصالات للعملاء باقة We أرضي 65، والتي تتيح لهم الحصول على دقائق أرضي بلا حدود، فضلا عن 250 دقيقة للشبكات الأخرى مع الحصول على خدمة إظهار الرقم، ويتم دفع مبلغ 65 جنيها شهريا.