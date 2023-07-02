أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، ليتثنى للمواطنين دفعها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، على هذا النحو:

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ووفقا للشركة المصرية للاتصالات، فإنّ فاتورة التليفون الأرضي يتم إصدارها يوم 15 يوليو 2023 مع اعطاء فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أغسطس المقبل.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ويمكن الاستعلام عن رابط فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات من هنـــا، ثم اختيار تبويب (دفع فاتورة التليفون الأرضي) والتي يمكن من خلالها الحصول على قيمتها بعد إدخال عدد من البيانات المطلوبة، وهي كود المنطقة ورقم التليفون المراد الاستفسار بشأنه.

وفور إدخال البيانات المطلوبة وظهور القيمة المطلوب سدادها، يختار المستخدم «سداد الفواتير»، وفي تلك الحالة سيطلب منك تحديد كيفية السداد، سواء عبر بطاقات الائتمان، أو فيزا «ميزة»، ويتم في هذه الطريقة إدخال بيانات البطاقة والتسديد.

غرامة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، أنّه حال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد، أي بعد شهر آخر من الموعد المحدد، يتم تحول خط الهاتف إلى خدمة الاستقبال فقط، ثم قطع الخدمة نهائيا حال التأخر لشهر ثالث.

ويسبق قطع الخدمة نهائيا عدة إجراءات، فإذا لم يتم دفع قيمة فاتورة التليفون في نهاية الشهر، يتم فرض غرامة على قيمة الفاتورة والتي تكون نحو 10 جنيهات، أو 1.5% من قيمة الفاتورة، وذلك حتى 15 من يونيو المقبل، وفي المرحلة التالية، تكون وقف الخدمة جزئيًا، ويتحول التليفون للاستقبال فقط.