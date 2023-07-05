انطلاق منافسات دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية في كفر الشيخ

انطلقت منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكفر الشيخ في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة تحت شعار«دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية»، تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ.

بمشاركة 64 فريق رياضي

من جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن منافسات الدوري بالمحافظة يشارك بها 64 فريق كرة قدم خماسية و62 لاعبا ولاعبة فى لعبة تنس الطاولة، المنافسات تستمر من أول مايو حتى أكتوبر بالساحات الشعبية و الرياضية و الملاعب المفتوحة و تضمنت شروط الاشتراك ألا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم و يتكون الفريق من 11 عضوا، 5 لاعبين أساسيين، 4 بدلاء، مدرب، إداري للعبة كرة القدم.

فرق كرة القدم

أوضح عزت محروس أن لعبة كرة اليد يتكون الفريق من 14 عضوا 7 لاعبين أساسيين، بدلاء، مدرب، إداري أن يكون الفريق أعضائه من مواليد الأعوام التالية 2007/2008/2009/ 2010 من عمر 13 حتى 17 سنة و ذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي وخروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزي موحد واللعب بالحذاء الرياضي المناسب، وتصل وقت المباراة 20 دقيقة على شوطين أما كرة اليد تكون على 30 دقيقة.