نواب: القناة الوثائقية تلعب دورا مهما في الحفاظ على هوية وذاكرة المصريين

أكد عدد من نواب مجلس النواب أن القناه الوثائقية استطاعت أن تقدم نماذج يُحتذى بها خلال الفتره الماضية، وآخرها إنتاج فيلم عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كما اتجهت لإنتاج أفلام وثائقية هادفة تسهم في ترسيخ قيم المجتمع المصري.

الحفاظ على ذاكرة الأمة

وقالت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة قامت بدور وطني بإنتاج أعمال مهمة، منها فيلم «أسامة أنور عكاشة» على القناة الوثائقية، مضيفة: «كنا في احتياج للإنتاج الوثائقي بأشكاله المختلفة، نظرًا للدور المهم والفعال للأفلام التسجيلية والوثائقية، باعتبارها ذاكرة الأمة، وشاهدًا على تطور المجتمع وما مر به من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية».

وأضافت: «الإنتاج الوثائقي عنصر أساسي في نشر الوعي والتنمية الثقافية والمعرفية الخاصة بالشعوب والحضارات والنماذج والتجارب والأحداث التاريخية والمعاصرة، وشاهدة على مستوى العالم تطورات عديدة، فنحن نشهد اهتمامًا عالميًا بهذا الإنتاج، وتخصيص قنوات تقدم المادة الوثائقية بتنوع وأشكال مختلفة».

وواصلت النائبة، بأن دخول الإعلام المصرى واهتمامه بالإنتاج الوثائقي يعد تطورًا مهمًا، ويأتى في إطار الدور المتكامل للشركة المتحدة في مجال نشر الوعي والثقافة، والتأسيس لإعلام يسعى إلى تنمية وعي المواطن، وتسجيل الأحداث الوطنية والعالمية، في استكمال مبادراتها المهمة في المجال الإخباري والدرامي والإنتاج الموجه للطفل.

وشددت النائبه على أن الإعلام المصرى يزخر بالإمكانات والكوادر التي تستطيع تقديم إنتاج وثائقي متميز، وهو ما أثبتته التجارب المتميزة للشركة في هذا المجال.

تقديم نماذج وطنية

وأكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استطاعت أن تقدم نماذج يحتذى بها خلال الفتره السابقة وآخرها فيلم أسامة أنور عكاشة.

وأشاد «عبدالقادر»، بجهود الشركة المتحدة التي تبذلها على مدار السنوات الماضية لتغيير مفهوم القوى الناعمة، والاتجاه إلى الأعمال التاريخية ليعود الفن أحد كأهم القوى الناعمة التي تعمل على تقويم، وتثقيف المجتمع بالصورة اللائقة، مؤكدا أن هذه الرؤية تجد قبولا، واستحسانا من قبل الجميع.

وتابع عبدالقادر: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت خطط طموحة وهادفة حيث تنوعت طبيعة المادة الفنية الموجهة في صورة وجبة دسمة متكاملة من الوطنية والانتماء للوطن والدين يستفيد منها المشاهد.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة، استطاعت أن تعيد الفن المصرى لدوره التنموى والتنويرى للعقول، لمساندة الأسرة والدولة في تنشئة الأجيال على المبادئ المجتمعية القويمة، بما يسهم في تعديل السلوكيات الخاطئة للمواطنين.

وأضاف «عبدالقادر»، أن الفن يعد أحد أهم القوى الناعمة التي تساند الدولة في حربها ضد الإرهاب، حيث يظهر دورها التوعوي والتثقيفي للمشاهد، ويكفي الشركة المتحدة فخرا أن الدراما التي أنتجتها ابتعدت عن الابتذال والجرائم.

تنمية الروح الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت دراما تلفزيونية هادفة، كما ان القناه الوثاىقيه استطاعت توثيق عدد من الأفلام لشخصيات أثرّت في الحياة المصرية، مثل فيلم أسامه أنور عكاشة، وساهمت في نشر الوعي بين المواطنين، وتنمية الروح الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة التي تم اكتسابها من المبادئ الدينية، أو العادات والتقاليد.

وأضافت النائبة لـ«الوطن»، أنه يجب استغلال القناة الوثائقية بصورة أفضل لدعم الهوية الوطنية المصرية، من خلال أعمال تاريخية من شأنها تعميق حقيقي للهوية الوطنية، خاصة أن مصر تملك نقاطا مضيئة بتاريخها، وعلينا استغلالها لصالحنا خلال الفترة الجارية، مؤكدة ضرورة أن نكون أمام مساع كبيرة بشأن الحفاظ على ملامح الشخصية المصرية.

وتقول النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن ما تفعله الشركة المتحدة في الفترة الأخيرة من توثيق لحياة الأشخاص الذي يمثلون القوى الناعمة لمصر، خاصة بعد الإعلان عن عرض فيلم أسامة أنور عكاشة على شاشة الوثائقية، تعتبر من الأمور الإيجابية بشكل كبير، وهو شيء مهم وضروري، طالما توفرت الإمكانات من خلال قناة متخصصة.

وأضافت «ضحى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أعتقد أن التوثيق شيء إيجابي في حد ذاته، وأنا أتحدث عن أي توثيق، سواء توثيق للشخصيات أو توثيق للأحداث أو توثيق للأماكن، فأي توثيق هو شيء مهم لأن ذلك يساعد الأجيال الجديدة في أنها تكون على دراية كاملة بالمشهد.

وتابعت «ضحى»: كل ذلك يتحول إلى تاريخ في النهاية، ويكون جزء من التاريخ نفسه، وهو التاريخ الذي يمكن أن يساعد الأجيال التي ستأتي من بعدنا في دراسة الروافد الخاصة بنا، وكذلك معرفة أصل المنبع التي أتت منه الروافد الخاصة بهم، وطريقة التفكير وشكل الشخصيات والأماكن وغيرها من الأمور التي سبقتهم ولم يعيشوها.

وأشارت «ضحى» إلى أن التوثيق للشخصيات المبدعة يعتبر من ناحية تقدير لفكر المبدع، وهو ومن ناحية أخرى، هو جزء من توثيق التاريخ، لأنه في النهاية يعتبر تاريخ.

جدير بالذكر أن قناة «الوثائقية» أعلنت عن عرضها للجزء الأول من فيلمها الوثائقي الجديد «أسامة أنور عكاشة»، في شهر يوليو الجاري، وهو فيلم يتناول سيرة الكاتب الراحل، والذي يعتبر بمثابة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية، حيث يتناول الفيلم نشأته من الميلاد في مدينة طنطا، بالإضافة إلى نشأته في محافظة كفر الشيخ، ثم رحلته إلى القاهرة، التي صاحبها مشروع درامي ضخم امتد على مدار 4 عقود كاملة.