شروط وخطوات التقديم إلى مدارس المصرية للتلمذة الفنية بالدقهلية

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس الثانوية، ويرغب الكثير في البحث عن بدائل لمدارس الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، وتعتبر مدرسة المصرية للتلمذة الفنية من أفضل البدائل المتاحة أمام الطلاب في محافظة الدقهلية.

شروط التقديم لمدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

كشفت رحاب أحمد عبد الرازق، مسؤول العلاقات العامة بمدرسة المصرية بالدقهلية، لـ«الوطن»، عن إتاحة التحاق الطلاب بمدرسة المصرية للتلمذة هذا العام، إذ تعتبر مدرسة المصرية للتلمذة من أفضل البدائل المتاحة أمام الطلاب، نظرا لقدرتها على توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج من الثانوية.

وأضافت أنه يوجد بعض الشروط الخاصة بالتقديم منها:

- أن يتقدم الطالب بنفسه لتقديم الورق الخاص بالتقديم في المدرسة.

- أن يجري الطالب مقابلة شخصية على أساسها يتحدد قبول أو رفض الطالب في الالتحاق بالمدرسة.

- أن يكون مجموع الطالب متوافقا مع التنسيق الداخلي بالأقسام.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب خريج الشهادة الإعدادية لهذا العام أو العام الماضي كحد أقصى.

تنسيق مدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

أوضحت أن المدرسة لا تتطلب تنسيقا محددا في البداية للدخول إليها بعد الشهادة الإعدادية، لكن يتعين عليها الالتزام بعدد محدد من الوزارة، وهو ألا يزيد عدد الطلاب عن 500 طالب وطالبة.

وأضافت أن المدرسة تتيح للطلاب الالتحاق ببعض الكليات من الدبلومات الفنية بعد التخرج من مدارس المصرية للتلمذة منهم، معاهد التحاليل، وكليات الهندسة وغيرها، إذ توفر للطلاب 60 رغبة في التنسيق للجامعات والمعاهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة المصرية للتلمذة بالدقهلية

وأضافت أنه يوجد عدة أوراق يجب على الطلاب إحضارها عند التقديم بالمدرسة وهي:

- إحضار ملف الشهادة الإعدادية

- عدد 8 صور خاصة بالتقديم

- صورة بطاقة ولي الأمر

- شهادة ميلاد خاصة بالطالب

- بالإضافة لحضور الطالب ذاته لعمل المقابلة الشخصية