أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 5 يوليو عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال عقد مؤتمر في العاصمة الإدارية اليوم، وأتاحت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات لطلاب الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط محدد يمكن من خلاله الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات من هنا لمختلف التخصصات الخاصة بالدبلومات الفنية سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي أو التكنولوجيا.

خطوات الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات

وأوضحت الوزارة عدة خطوات يمكن من خلالها الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات:

- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم

- اختيار خانة نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- اختيار اسم المحافظة الخاصة بكل طالب

- اختيار التخصص الخاص بالدبلومات الفنية سواء الزراعي أو الصناعي أو التكنولوجيا أو الفندقي

- إدخال رقم الجلوس

- الحصول علي النتيجة بكل سهول

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات

وأضافت أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2023 في حظيت المحافظات وصلت إلي 64.47%، إذ أدي امتحانات الدبلومات الفنية علي مستوي جميع المحافظات نحو 739170 طالب وطالبة، وأشرف عليها 220000 معلم، فى 2553 لجنة.