تقرير لـ«إكسترا نيوز» يبرز أهم ما جاء باجتماعات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني

استعرض تقرير أعدته قناة «إكسترا نيوز» عن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، الموضوعات الستة التي توافق عليها مجلس أمناء الحوار الوطني وما يندرج تحتها من قضايا.

لجنة التعليم بالمحور المجتمعي وأبرز القضايا

ووفقاً لتقرير «إكسترا نيوز»، فإنَّ لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، سلطت الضوء على عدة قضايا خلال اجتماعاتها، والتي جاء أبرزها كالتالي، «التعليم قبل الجامعي سواء أساسي أو ثانوي أو فني، وإعادة وتعديل القوانين والقدرات المنظمة للتعليم، والمعلم والمناهج والأنشطة المدرسية والإدارة التربوية، والامتحانات والتقويم والدروس الخصوصية».

اجتماعات لجنة الصحة

وتابع تقرير القناة عن المحور المجتمعي، مستعرضا أبرز النقاط التي تناولتها اجتماعات لجنة الصحة على مدار الأسابيع الماضية، مثل «منظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام الصحي سواء الحكومي أو الخاص أو الأهلي، وصناعة الدواء ومعوقات توطينها بجانب المقترحات والحلول، ومستقبل التعليم الطبي في مصر».