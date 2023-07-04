أحمد موسى: الحوار الوطني نموذج مصغر للدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن يهتم بقوت يومه وتوفير مظلة ضمان اجتماعي مناسبة له، وتوفير جميع احتياجاته من السلع بأسعار مناسبة.

أهمية الحوار الوطني

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي دعا للحوار الوطني بمشاركة جميع أطياف المجتمع ما عدا جماعة الإخوان الإرهابية، وهي فرصة لتبادل الآراء بين جميع القوى السياسية.

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوطن يواجه تحديات كبيرة غير مسبوقة، وهذا الحوار الوطني ستكون نتائجه إيجابية على المواطن قبل الأحزاب السياسية، ولا بد من تكاتف الجميع للتغلب على هذه الصعاب.

مصلحة الوطن فوق الجميع

وتابع أن مصلحة الوطن فوق الجميع، والحوار الوطني يعد نموذجا مصغرا للدولة المصرية.

وأضاف موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول هدم الدولة عبر بث الشائعات والأكاذيب.

واستطرد: «العدالة في مصر مطبقة على الجميع والأحكام تنفذ ومن يرتكب جريمة يحال للقضاء، متابعا: «القضاء العسكري يتخذ إجراءات سريعة وناجزة».

وقال إن الإخوان مجموعة من الإرهابيين متابعا: «ما أعلمه عنهم الكثير وعلى مدار السنين اللي فاتت ومن أجل احترام المشاهدين أعرف بالأسماء من هم لأني رأيت منهم الكثير والكثير».